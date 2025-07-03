Об этом в эфире телемарафона сообщил председатель ОВА Олег Кипер, информирует 24 Канал.

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Враг атаковал припортовую инфраструктуру Одессы

Во время атаки на Одессу, которую оккупанты совершили днем, пострадала припортовая инфраструктура. Враг ударил баллистической ракетой.

К сожалению, 2 человека погибли, еще 3 получили ранения.

По припортовой инфраструктуре был нанесен удар баллистической кассетной ракетой. К сожалению, два человека погибли, трое получили ранения, им оказывают медицинскую помощь. Это водитель грузовика и сейчас личность другого устанавливают. Относительно других двух дополнительно дам информацию, какое их состояние,

– сообщил глава ОВА.

Напомним, воздушную тревогу в регионе объявили в 12:48. В Воздушных силах сообщили об угрозе применения врагом баллистического вооружения из Крыма. Вскоре, а именно в 12:51, там информировали о скоростной цели в направлении Одессы. В тот же момент был слышен взрыв в городе.