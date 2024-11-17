Сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное. В Воздушных силах предупреждали о движении скоростной цели в направлении города.

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Что известно о взрыве в Сумах

О взрывах в Сумах стало известно в 15:22.

В Сумах был слышен звук взрыва,

– говорится в сообщении.

Несколькими минутами ранее в Воздушных силах сообщили об угрозе ударов баллистического вооружения с северо-востока.

Уже в 15:19 в ведомстве заявили о скоростной цели в Сумскую область. Там отметили, что она движется в направлении Ахтырки. Впрочем, в 15:22 появилось сообщение о том, что ракета движется в Черниговской области через Сумскую область.

Заметим, что пока отсутствует какая-либо официальная информация о последствиях очередной российской атаки.

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