Ночью оккупанты запускали дроны, тревога звучала во многих областях. ПВО отработала по дронам в Полтавской, Житомирской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях.

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