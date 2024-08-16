Уночі окупанти запускали дрони, тривога лунала в багатьох областях. ППО відпрацювала по дронах у Полтавській, Житомирській, Кіровоградській, Одеській і Миколаївській областях.
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Що відомо про вибухи на Сумщині 16 серпня
09:31, 16 серпня
Вибухи в Сумах або передмісті
ПС попередили про пуски КАБів тактичною авіацією на Сумщині. Згодом кореспонденти Суспільного повідомили, що в Сумах було чутно вибухи – імовірно, за містом.