Надвечір 15 серпня у низці регіонів України оголосили тривогу, яка тривала до ранку наступного дня. Повітряні сили повідомляли про загрозу балістики і "Шахедів". У кількох областях було чути вибухи.

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Чим вночі бив ворог

Уночі противник вдарив по Україні 3 балістичними ракетами "Іскандер-М". Також окупанти запустили 3 "Шахеди" і два безпілотники невстановленого типу із Курської області.

У результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони та засобами РЕБ Повітряних Сил усі ворожі БпЛА збито у Полтавській, Житомирській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях.

Зазначимо, що загарбники не вперше атакують Україну невідомими дронами. Експерти проаналізували уламки нового БпЛА і встановили кілька деталей щодо нього.

Дрон має конструкцію "летюче крило" з двигуном внутрішнього згорання та штовхальним гвинтом у хвостовій частині, пофарбований у чорний колір. Він менший за Shahed-136, із розмахом крила близько 2,5 метрів і довжиною близько 2 метрів.

Нагадаємо, що у Києві вночі також було гучно. Тривога у місті тривала 44 хвилини. Протягом цього часу ППО працювала по ворожих дронах. На щастя, минулося без руйнувань і постраждалих.