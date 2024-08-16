Майже рівно опівночі на Київщині оголошували повітряну тривогу через загрозу "Шахедів". За кілька хвилин у столиці було чути вибухи. ППО збивала ворожі безпілотники.

Дивіться також Уночі Крим рясно вкрила "бавовна": вибухи чули в Севастополі, Керчі та інших містах

Які наслідки атаки

Як зазначили у КМВА, попередньо, дрони були запущені з території Курської області. До Києва літальні апарати противника дісталися приблизно за 2 години. Повітряна тривога в місті тривала 44 хвилини.

У Києві працювали сили та засоби протиповітряної оборони.

Попередньо, минулося без без руйнувань та постраждалих.

Зверну вашу увагу що останнім часом почастішали повітряні тривоги. Напередодні їх було 4 за день. А з початку повномасштабного вторгнення, за понад 900 днів в Києві прозвучало понад 1200! Не "звикайте" до тривог, коли ворожі дрони і ракети не збирають прямо над містом і які багатьох розслабляють! Завжди ставтеся до сирен як до серйозного попередження по небезпеку для життя!,

– йдеться у повідомленні очільника КМВА Сергія Попка.

Зазначимо, що під атакою безпілотників перебувала не лише Київщина, але й інші українські регіони. Ворог запустив "Шахеди" ще пізно увечері 15 серпня.