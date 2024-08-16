У той чи інший спосіб гучно було в Севастополі, Сімферополі, Феодосії, Керчі та в інших локаціях, як дізнався 24 Канал. Найяскравіше було в районі паромної переправи біля Кримського мосту (який все ще чекає на своє знищення, про що нещодавно натякав Кирило Буданов).

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Нічна "бавовна" в Криму: де вибухало та що горіло

Уночі 16 серпня приблизно о 2 годині стало відомо, що у Севастополі "відбивають наліт українських безпілотників" – щонайменше, саме так написали в окупаційній адміністрації. Там заявили про успішну, звісно, роботу ППО. Мовляв, збити вдалося 3 дрони над акваторією, цивільні об'єкти не постраждали.

Далі від кримських телеграм-спільнот, зокрема від "Кримського вітру", щільно продовжила надходити інформація щодо інших міст. З Феодосії – про стрілянину в морі. З Керчі – що перекрили Кримський міст, в районі гори Мітрідат – пожежа, а над паромною переправою видно дим. Гучно було також у Чорноморському та Сімферополі.

Звуки вибухів і стрілянина у Севастополі: дивіться відео "Кримського вітру"

Гучно у Феодосії: дивіться відео "Кримського вітру"

Наразі ми не знаємо подробиць про наслідки рясної "бавовни", що квітла вночі в тимчасово окупованому Криму. Більше будемо знати, коли надійдуть звіти про роботу Збройних Сил України та супутникові знімки уражених територій.

До слова, 9 серпня, буквально тиждень тому, у Криму також лунали вибухи в багатьох містах – у тому ж Чорноморському, Севастополі та інших. Місцеві чули стрілянину, вибухи, бачили дим у різних районах, а російські пропагандисти традиційно заявляли про начебто збиті ракети та дрони.

Загалом у серпні 2024 року Крим залишався в центрі уваги через серію вибухів та водних і повітряних атак, що стали наслідком активізації бойових дій по майже всіх фронтах війни проти агресора. Інфраструктурні об'єкти, які обслуговують армію окупантів, та їхні військові бази були під прицілом. Окупаційна адміністрація вдає, що контролює ситуацію, але напруга в регіоні залишається високою.