Також вороги розміщують там техніку. До речі, востаннє вибухи в районі Козачої бухти лунали у травні 2024 року.

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Що відомо про систему захисту росіян у Козачій бухті

Наші агенти фіксують встановлення величезної кількості наглядових постів на узбережжі Криму. Один із таких був цього разу розвіданий нашим агентом. Також зафіксовано активне розміщення зенітно-ракетних комплексів малої дії,

– заявили агенти.

Вони пояснили, що всі ці дії росіян спрямовані на захист стратегічно важливих об'єктів від безпілотників, безекіпажних катерів (БЕКів) та крилатих ракет.

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Партизани відзначили, що росіян не покидає страх, що Україна деокупує півострів. Тож вороги всіма силами намагаються посилити оборону.

Де розташована Козача бухта: дивіться на карті

"Та ми знаємо про всі точки на півострові та оперативно повідомляємо ЗСУ про їх передислокацію", – підсумували в "Атеш".