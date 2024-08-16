Почти ровно в полночь в Киевской области объявляли воздушную тревогу из-за угрозы "Шахедов". Через несколько минут в столице были слышны взрывы. ПВО сбивала вражеские беспилотники.

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Какие последствия атаки

Как отметили в КГВА, предварительно дроны были запущены с территории Курской области. В Киев летательные аппараты противника добрались примерно через 2 часа. Воздушная тревога в городе продолжалась 44 минуты.

В Киеве работали силы и средства противовоздушной обороны.

Предварительно обошлось без разрушений и пострадавших.

Обратите внимание, что в последнее время участились воздушные тревоги. Накануне их было 4 в день. А с начала полномасштабного вторжения за более чем 900 дней в Киеве прозвучало более 1200! Не "привыкайте" к тревогам, когда вражеские дроны и ракеты не собирают прямо над городом и многих расслабляют! Всегда относитесь к сиренам как к серьезному предупреждению по опасности для жизни!,

– говорится в сообщении главы КМВА Сергея Попка.

Под атакой беспилотников находилась не только Киевщина, но и другие украинские регионы. Враг запустил "Шахеды" еще поздно вечером 15 августа.