Днем 18 августа в Сумах прогремели взрывы. Перед этим Россия ночью и на рассвете атаковала Киевскую область, пишет 24 Канал.

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В Сумах было громко

Воздушные силы сообщили об угрозе использования баллистического вооружения на Востоке в 12:03 18 августа. Информацию о скоростной цели в Сумской области объявили ориентировочно в 13:53.

В Сумах был слышен взрыв,

– сообщили корреспонденты Суспильного в 13:54 18 августа.

Кстати, воздушная тревога в Сумской области продолжалась с 09:44 18 августа. Об отбое объявили в 14:03 18 августа.

По состоянию на 14:12 18 августа нет никаких деталей по взрыву, ведь местные власти не комментировали ситуацию.

Важно помнить, что во время воздушной тревоги нужно находиться в укрытии или хотя бы воспользоваться правилом двух стен. Обычная осторожность может сохранить жизнь, поэтому не стоит пренебрегать собственной безопасностью.