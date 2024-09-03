Об этом сообщили в Суспильном. На момент взрыва в области уже звучала воздушная тревога.

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Взрыв в Сумах

Вечером в 20:09 в Сумской области начала раздаваться воздушная тревога.

Спустя практически полтора часа в Воздушных силах предупредили об опасности для жителей региона. В частности, в ВС проинформировали о движении КАБа на город.

КАБ курсом на Сумы,

– говорится в сообщении.

В 21:33 в Сумах прогремел взрыв. Сейчас больше деталей о взрыве в городе неизвестно.

24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.