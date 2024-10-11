Днем 11 октября в Сумах прогремели взрывы. Об этом сообщили корреспонденты Общественного.

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В городе было громко

В Сумах прогремел взрыв. Сейчас местные власти никак не комментировали ситуацию. поэтому неизвестно, был ли прилет.

Перед этим Воздушные силы сообщали об активности БпЛА в регионе. О пусках управляемых авиационных бомб не информировали.

Пока нет официальной информации.

Помните, во время воздушных тревог нужно находиться в укрытиях или хотя бы воспользоваться правилом двух стен. Обычная осторожность может сохранить жизнь.