Днем 11 октября в Сумах прогремели взрывы. Об этом сообщили корреспонденты Общественного.
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В городе было громко
В Сумах прогремел взрыв. Сейчас местные власти никак не комментировали ситуацию. поэтому неизвестно, был ли прилет.
Перед этим Воздушные силы сообщали об активности БпЛА в регионе. О пусках управляемых авиационных бомб не информировали.
Пока нет официальной информации.
Помните, во время воздушных тревог нужно находиться в укрытиях или хотя бы воспользоваться правилом двух стен. Обычная осторожность может сохранить жизнь.