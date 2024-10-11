Вдень 11 жовтня у Сумах прогриміли вибухи. Про це повідомили кореспонденти Суспільного.

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У місті було гучно

У Сумах прогримів вибух. Наразі місцева влада ніяк не коментувала ситуацію. тож невідомо, чи був приліт.

Перед цим Повітряні сили сповіщали про активність БпЛА в регіоні. Про пуски керованих авіаційних бомб не інформували.

Наразі немає офіційної інформації.

Пам'ятайте, під час повітряних тривог потрібно перебувати в укриттях або хоча б скористатись правилом двох стін. Звичайна обережність може зберегти життя.