Российские войска продолжают регулярно обстреливать Сумы и область. 24 Канал отмечает, что во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и призывает направляться в укрытие гражданской защиты.

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В Сумах слышали взрыв

Воздушная тревога в Сумской области была объявлена ​​в 08:12. Впоследствии Воздушные силы ВСУ сообщили о пусках вражеских КАБов в Сумскую область.

По информации корреспондентов Суспильного, взрыв прогремел около 11:06.

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В настоящее время местные власти Сум не комментировали последствия взрыва, который слышали жители города.

К слову, в ночь на 27 октября российские войска также атаковали Украину "Шахедами". Вражеские дроны защитники неба сбили в Одесской, Николаевской, Херсонской, Киевской, Сумской, Кировоградской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой и Черниговской областях.