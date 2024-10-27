Російські війська продовжують регулярно обстрілювати Суми та область. 24 Канал наголошує, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та закликає прямувати в укриття цивільного захисту.
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В Сумах чули вибух
Повітряну тривогу в Сумській області оголосили о 08:12. Згодом Повітряні сили ЗСУ повідомили про пуски ворожих КАБів на Сумщину.
За інформацією кореспондентів Суспільного, вибух пролунав близько 11:06.
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку щодо різних областей України читайте в нашому телеграмі.
О 11:46 в Сумській ОВА повідомили, що вибухи, які чують жителі обласного центру – це робота наших підрозділів ППО.
Бережіть себе та рідних, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги,
– наголосили в ОВА.
До слова, в ніч на 27 жовтня російські війська також атакували Україну "Шахедами". Ворожі дрони оборонці неба збили в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Київській, Сумській, Кіровоградській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій та Чернігівській областях.