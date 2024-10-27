Попередньо, працює ППО. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. За даними Повітряних сил і моніторингових спільнот, на Хмельниччині зараз щонайменше один ворожий БпЛА, передає 24 Канал.

Актуально Росія ще з вечора запустила "Шахеди": де зараз лунає тривога

Що відомо про атаку Хмельниччини "Шахедами"

Тривогу в області вночі 27 жовтня оголошували двічі. Остання триває вже понад дві години – почалася вона приблизно о 4 годині ранку.

"Шахеди" сюди заходили кілька разів, але про вибухи ніхто не повідомляв. Імовірно, по них працювала наша РЕБ.

Згодом моніторингові спільноти зазначили, що лишився щонайменше один "Шахед" і зараз він перебуває на Хмельниччині. За даними Повітряних сил, спершу він рухався на Рівненщину північним курсом. Однак невдовзі розвернувся та знову полетів на Хмельниччину у південно-західному напрямку.

За кілька хвилин після цього повідомлення, місцеві спільноти повідомили про вибухи та роботу ППО по ворожому дрону. Попередньо, "Шахед" локаційно втрачено або той знизив висоту.

Зауважимо, що наразі немає офіційної інформації щодо вибухів на Хмельниччині та про наслідки удару.

У разі повітряної тривоги йдіть в укриття та залишайтеся там до відбою. Це не лише вбереже Вам життя, а і спростить роботу нашим захисникам.

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Цієї ночі, окрім Хмельниччини, ворог також атакував "Шахедами" Київ і область, Житомирщину та Суми. У Сумах після цього почалися перебої зі світлом.

Востаннє по Хмельниччині окупанти били дронами напередодні. Тут також були проблеми з електроенергією, оскільки пошкоджень зазнала мережа.