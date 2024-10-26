Про це повідомляють кореспонденти Суспільного та Київська обласна військова адміністрація. 24 Канал закликає перебувати в укриттях до закінчення повітряної тривоги, адже це може вберегти життя та полегшити роботу нашим захисникам неба.

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У столиці та області чули вибухи

Повітряну тривогу у Київській області оголосили орієнтовно о 22:29. Вже за пів години, близько 23:00, сирени почули й у столиці. Повітряні сили попереджали про загрозу дронів-камікадзе типу "Шахед", якими ворог атакує Україну.

"Ворожі БпЛА з Чернігівщини на Київщину у південно-західному напрямку", – писали оборонці неба. Згодом Київська ОВА також повідомила, що у повітряному просторі зафіксовано БпЛА противника.

Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку,

– написали там.

Тієї ж миті з'явилася інформація, що вибухи чули й у Києві. Як повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко, там також працює протиповітряна оборона.

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