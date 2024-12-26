Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Суспильного. Призываем находиться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

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Что известно о взрывах в Сумах

Воздушная тревога на территории Сумской области была объявлена ​​ориентировочно в 16:10. Незадолго после этого Воздушные силы сообщали об управляемой авиационной бомбе, которая двигалась в направлении региона. Уже через час в городе, к сожалению, раздались взрывы.

В Сумах было слышно звук взрыва,

– говорится в сообщении.

По состоянию на данный момент никакой информации о взрыве и потенциальных последствиях из-за атаки ни городской голова, ни ОВА не обнародовали.

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К слову, Сумскую область враг атаковал несколько раз в течение дня. В областной военной администрации отмечали, что враг совершает массированный обстрел приграничья Сумщины, используя различные виды оружия, в том числе КАБ и беспилотники.