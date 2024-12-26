Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на кореспондентів Суспільного. Закликаємо перебувати в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

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Що відомо про вибухи у Сумах

Повітряну тривогу на території Сумської області оголосили орієнтовно о 16:10. Незадовго після цього Повітряні сили повідомляли про керовану авіаційну бомбу, яка рухалася у напрямку регіону. Вже за понад годину у місті, на жаль, пролунали вибухи.

У Сумах було чути звук вибуху,

– ідеться у повідомленні.

Станом на цю хвилину жодної інформації стосовно вибуху та потенційних наслідків через атаку ані міський голова, ані ОВА не оприлюднили.