Воздушную тревогу в области объявили еще в 18:33. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Общественное Сумы".

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Что известно о взрывах в Сумах

Россия не впервые наносит удар по Сумах. В частности, 23 января в двух районах города упали обломки беспилотников.

Тогда ориентировочно в 18:55 городской голова сообщал данные о сбивании "Шахедов" в Сумах и призвал людей находиться в укрытиях до окончания воздушной тревоги. Уже в 20:51 он сообщил о падении беспилотников в двух районах города.

По его словам, внутри вышеупомянутых беспилотных летательных аппаратов может содержаться взрывчатка, что может свидетельствовать об угрозе для местного населения. Сейчас, согласно обнародованной информации, данных о пострадавших нет.

Кроме этого, 21 января оккупанты ударили по жилому сектору Сум, вызвав пожар. Тогда в результате российской атаки было повреждено не менее 13 частных домов, в частности частично разрушен верхний этаж двухэтажного дома.