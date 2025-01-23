Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Сум Александра Лысенко. Чиновник рассказал подробности, которые известны по состоянию на сейчас.

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Что известно о падении БПЛА в Сумах

Ориентировочно в 18:55 мэр сообщал данные о сбитии "Шахедов" в Сумах. Он призвал людей находиться в укрытиях до окончания воздушной тревоги. Уже в 20.51 он сообщил о падении беспилотников в двух районах города.

Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграме.

По его словам, внутри вышеупомянутых беспилотных летательных аппаратов может содержаться взрывчатка, что может свидетельствовать об угрозе местному населению. По данным обнародованной информации, данных о пострадавших нет.