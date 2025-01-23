Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Сум Олександра Лисенка. Посадовець розповів подробиці, які відомі станом на зараз.
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Ввечері 23 січня у Сумах зафіксували падіння безпілотних літальних апаратів. Попередньо, вони відбулися у двох районах міста.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Сум Олександра Лисенка. Посадовець розповів подробиці, які відомі станом на зараз.
Дивіться також Ворог ударив по Запоріжжю, 52 людини поранено, зокрема дитина: в якому стані постраждалі