Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Сум Олександра Лисенка. Посадовець розповів подробиці, які відомі станом на зараз.

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