Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

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Взрыв в Сумах

Кстати, оперативно о тревогах, ракетную опасность, угрозу ударных БПЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграмме.

Отметим, что воздушную тревогу в Сумской области объявили еще в 14:57.

В Воздушных силах в 16:12 сообщили об активности вражеской тактической авиации на восточном направлении.

Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей,

– говорится в сообщении.

Через несколько минут стало известно о том, что в Сумах громко. Журналисты в 16:15 сообщили, что в городе был слышен взрыв.

24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.