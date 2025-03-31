Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Дивіться також Нічний терор Харкова: які наслідки атаки "Шахедами", є постраждалі

Вибух в Сумах

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Зазначимо, що повітряну тривогу в Сумській області оголосили ще о 14:57.

В Повітряних силах о 16:12 повідомили про активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку.

Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей,

– ідеться в повідомленні.

Через декілька хвилин стало відомо про те, що в Сумах гучно. Журналісти о 16:15 повідомили, що в місті було чути вибух.

24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.

Нагадаємо, у ніч проти 31 березня ворожі сили атакували Україну двома балістичними ракетами Іскандер-М і 131-м ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами.

В Повітряних силах підтвердили збиття 57 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на Півночі, Сході та в Центрі країни. Ще 45 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені.



Внаслідок російської атаки постраждали Сумщина, Донеччина, Харківщина, Київщина та Житомирщина.