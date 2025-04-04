Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Суспильного.
Смотрите также В Харькове прогремела серия взрывов: есть попадание по домам, пожар, десятки пострадавших
Что известно о взрывах в Сумах
Воздушная тревога на территории Сумской области была объявлена ориентировочно в 14:54. Воздушные силы незадолго после этого сообщили о пусках управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиации в сторону региона. Уже в 15:14 появились сообщения о взрывах.
В Сумах был слышен звук взрыва,
– говорится в сообщении.
Ни городской голова, ни областная военная администрация не комментировали соответствующую информацию.
Обновлено. В 15:28 в Сумах было громко во второй раз.
Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграме.
К слову, напомним, в эту ночь российские войска также атаковали беспилотниками Черниговскую область. Под ударом вражеских "Шахедов" оказался ж/д вокзал в городе Семеновка. Там была повреждена крыша здания, а также выбиты окна.