Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на кореспондентів Суспільного.

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Що відомо про вибухи у Сумах

Повітряну тривогу на території Сумської області оголосили орієнтовно о 14:54. Повітряні сили незадовго після цього повідомили про пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією у бік регіону. Вже о 15:14 з'явилися повідомлення про вибухи.

У Сумах було чутно звук вибуху,

– ідеться у повідомленні.

Наразі ані міський голова, ані обласна військова адміністрація не коментували відповідну інформацію.

Оновлено. О 15:28 у Сумах було гучно вдруге.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

До слова, нагадаємо, цієї ночі російські війська також атакували безпілотниками Чернігівську область. Під ударом ворожих "Шахедів" опинився залізничний вокзал у місті Семенівка. Там був пошкоджений дах будівлі, а також вибиті вікна.