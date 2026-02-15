В Сумах прогремел взрыв

Утром 15 февраля оккупанты продолжили атаковать Украину дронами. В Сумах слышали взрыв.

В нескольких областях Украины сохраняется угроза ударов российских беспилотников, в том числе и Сумская, передает 24 Канал.

Смотрите также Проделка партизан усложнила жизнь россиян на Сумском направлении: что они "натворили"

Что известно о взрывах в Сумах?

Сообщения о взрыве в Сумах появились незадолго до 11:00. Как раз тогда Воздушные силы предупреждали о движении БПЛА мимо Хотини на Сумщине в южном направлении.

Заметим, что с утра 14 февраля до утра 15 февраля 2026 года российские войска совершили почти 20 обстрелов в 11 населенных пунктах в 9 территориальных общинах области.

К счастью, пострадавших среди мирных жителей нет. Об этом сообщили в Сумской ОВА.

Напомним, что Сумщина находится под постоянными ударами оккупантов. Так, днем ​​13 февраля агрессор устроил двумя дронами по территории медучреждения в Сумах, где лечатся дети. В тот же день оккупанты ударили по Конотопу, в результате чего погибла женщина и получил ранение несовершеннолетний парень.

Каковы последствия последних атак России на Украину?