В Сумах прогремела серия взрывов

Утром 22 мая Россия продолжила атаковать Украину беспилотниками. Под ударом оказались Сумы.

В нескольких областях Украины, в частности в Сумской области, объявлена ​​воздушная тревога из-за угрозы российских дронов.

Что известно о взрывах в Сумах?

Около 08:00 в Сумах прогремели один за другим по меньшей мере три взрыва.

Перед этим Воздушные силы предупреждали, что над городом находится вражеский дрон.

В 08:16 мониторинговые каналы уточнили, что управляемый "Шахед" пролетает в Шпилевку и держит курс на Сад.

В 08:18 военные подтвердили, что на Сумы летят новые беспилотники.

В 08:20 в Сумах слышали новый взрыв.

Мониторы пишут о прилете в городе. Над местом удара вздымается дым.

В 08:38 Воздушные силы снова предупредили, что на Сумы двигаются БПЛА с юго-востока.

Известно, что в ночь на 22 мая Россия запустила 124 дрона разных типов по Украине. Силы ПВО обезвредили 115 вражеских БПЛА.

К сожалению, произошло попадание 7 ударных беспилотников на 5 локациях, а также падение обломков на 5 локациях.

Последние обстрелы Сум

За прошедшие сутки на территории Сумской области под российским огнем находились 36 населенных пунктов. Известно об 11 раненых людях, среди них ребенок.

По информации Нацполиции, в Сумской общине в результате атаки пострадали шесть человек: 13-летний парень, мужчины в возрасте 49, 70, 73 года и женщины в возрасте 72 и 81 год.

В Ворожбянской общине в результате удара дрона ранены три человека: 71-летний мужчина и женщины в возрасте 65 и 67 лет.

В Зноб-Новгородской общине в результате ударов российских дронов пострадали мужчины в возрасте 35 и 42 года.

Обратите внимание! Российские войска продолжают наступление и рассматривают Сумы или Харьков как возможные цели для захвата. Об этом сообщил спикер 8 корпуса ДШУ Вадим Карпяк. По его словам, сейчас самое большое давление враг оказывает именно на Сумском направлении. При этом заявления России о создании "буферной зоны" не отвечают реальным действиям на фронте. Он подчеркнул, что оккупанты и дальше пытаются продвигаться и захватить как можно больше украинской территории, но достичь цели – в частности взять Сумы – им пока не удается.