В четверг, 14 марта, в обед в Сумах слышали звуки взрывов. Местные жители сообщили об этом в соцсетях около 14:16.
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Что известно о ситуации
Как пишут СМИ и телеграм-каналы, в Сумах прогремели повторные взрывы. Это произошло около 14:20.
Известно, что около 13:28 Воздушные силы ВСУ объявили в Сумской и других областях отбой тревоги из-за взлета российского МиГ-31К. Почти через час после этого в областном центре услышали несколько взрывов. Воздушную тревогу в Сумской области объявили снова в 14:21, после повторного взрыва.
Около 14:23 ВС ВСУ предупредили жителей северо-восточных областей о ракетной опасности. Вражеские телеграм-каналы писали в 14:22 о том, что над Белгородом было громко. Также они сообщали о возможных ракетных пусках.
В Сумской области дали отбой воздушной тревоги в 14:51. Официальная информация о причинах двух взрывов в Сумах и их последствиях пока уточняется.
Недавно в Сумах тоже было громко
- В ночь с 12 на 13 марта Россия атаковала Сумы дронами-камикадзе. Местные жители слышали звуки взрывов и работу ПВО.
- Один из "Шахедов" попал в жилой многоквартирный дом. Из-за этой атаки повреждены по меньшей мере 30 квартир, 15 из которых вообще были полностью уничтожены.
- К сожалению, в Сумах есть жертвы и раненые. В результате российской агрессии 3 человека погибли, еще 14 пострадали. Сотрудникам ГСЧС удалось спасти 10 жителей, 5 из которых они деблокировали.