В четверг, 14 марта, в обед в Сумах слышали звуки взрывов. Местные жители сообщили об этом в соцсетях около 14:16.

Читайте также Враги ударили "Шахедом" по многоэтажке в Сумах: количество погибших выросло

Что известно о ситуации

Как пишут СМИ и телеграм-каналы, в Сумах прогремели повторные взрывы. Это произошло около 14:20.

Известно, что около 13:28 Воздушные силы ВСУ объявили в Сумской и других областях отбой тревоги из-за взлета российского МиГ-31К. Почти через час после этого в областном центре услышали несколько взрывов. Воздушную тревогу в Сумской области объявили снова в 14:21, после повторного взрыва.

Около 14:23 ВС ВСУ предупредили жителей северо-восточных областей о ракетной опасности. Вражеские телеграм-каналы писали в 14:22 о том, что над Белгородом было громко. Также они сообщали о возможных ракетных пусках.

В Сумской области дали отбой воздушной тревоги в 14:51. Официальная информация о причинах двух взрывов в Сумах и их последствиях пока уточняется.

Недавно в Сумах тоже было громко