У четвер, 14 березня, в обід у Сумах чули звуки вибухів. Місцеві жителі повідомили про це у соцмережах близько 14:16.
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Що відомо про ситуацію
Як пишуть ЗМІ та телеграм-канали, у Сумах пролунали повторні вибухи. Це сталося близько 14:20.
Відомо, що близько 13:28 Повітряні сили ЗСУ оголосили на Сумщині та в інших областях відбій тривоги через зліт російського МіГ-31К. Майже через годину після цього в обласному центрі почули кілька вибухів. Повітряну тривогу у Сумській області оголосили знову о 14:21, після повторного вибуху.
Близько 14:23 ПС ЗСУ попередили жителів північно-східних областей про ракетну небезпеку. Ворожі телеграм-канали писали о 14:22 про те, що над Бєлгородом було гучно. Також вони повідомляли про ймовірні ракетні пуски.
На Сумщині дали відбій повітряної тривоги о 14:51. Офіційна інформація щодо причин двох вибухів у Сумах та їхніх наслідків наразі уточнюється.
Нещодавно у Сумах теж було гучно
- У ніч з 12 на 13 березня Росія атакувала Суми дронами-камікадзе. Місцеві жителі чули звуки вибухів та роботу ППО.
- Один з "Шахедів" влучив у житловий багатоквартирний будинок. Через цю атаку пошкоджено щонайменше 30 квартир, 15 з яких взагалі були повністю знищені.
- На жаль, у Сумах є жертви та поранені. Внаслідок російської агресії 3 людини загинули, ще 14 постраждали. Співробітникам ДСНС вдалося врятувати 10 мешканців, 5 з яких вони деблокували.