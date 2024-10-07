Там слышали взрывы, об этом сообщили корреспонденты Суспильного. 24 Канал призывает находиться в укрытиях до окончания воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

Смотрите также В чем мог заключаться замысел утреннего удара россиян по Киеву

Россия ударила по Сумам

Ориентировочно в 22:20 на территории Сумской области раздался сигнал воздушной тревоги из-за активности вражеской тактической авиации. Позже Воздушные силы сообщили о пусках управляемых авиабомб в сторону Сумской области.

Уже в 23:49 в сети обнародовали первые сообщения о взрывах, которые слышали горожане.

В Сумах был слышен взрыв, сообщают наши корреспонденты,

– говорится в сообщении.

Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Напомним, 6 октября там гремели взрывы из-за атаки дронами-камикадзе типа "Шахед". Оккупанты ударили по частному жилищному сектору города, в результате чего значительные разрушения получил одноэтажный жилой дом. Возник пожар.