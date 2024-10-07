Цель – нанести наиболее чувствительные разрушения гражданской инфраструктуре и жителям. Об этом 24 Каналу рассказал председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан, отметив, что россияне намеренно осуществили атаку утром.

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Поединок меча и щита

Кажется, что утренняя атака 7 октября по Киеву является нелогичной и провальной, но она укладывается в российскую логику как террористической организации.

Предположим, что оккупанты 74 запущенными беспилотниками должны были найти слабые места в противовоздушной обороне, а дальше сверхзвуковыми ракетами "Кинжал" нанести удар по ним.

Обычно такие ракетные атаки осуществляются ночью, но на этот раз – с самого утра, намеренно. Когда взрослые идут на работу, а дети – в школу. Враг хотел причинить как можно больший вред гражданским, которые не находятся во время комендантского часа в укрытиях своих домов.

Этот удар был нанесен с надеждой, что беспилотники дали необходимую информацию – траекторию, которая позволила им пробиться через нашу систему ПВО. В этом поединке меча и щита – Воздушные Силы Украины победили военно-космические силы России,

– подчеркнул Сергей Кузан.

Воздушные Силы Украины показали, что могут защитить Киев даже во время массированного обстрела "Шахедами" и "Кинжалами". И это требует большого труда, ведь нужно иногда перемещать средства ПВО, чтобы враг не смог угадать, каким образом они будут расположены.

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То, что основным намерением врага был террор мирного населения, даже не возникает сомнений. Баллистические ракеты идут по нисходящей траектории, их невозможно сбить на подступах к Киеву. Поэтому враг надеялся, что обломки, вес которых составляет примерно 2 ракеты, упадут на гражданские помещения и нанесут серьезные разрушения. Но ПС этому помешали и грамотно сбили вражеские цели.