На видео, записанном "героиней", видно, что она находится возле Южного вокзала.

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Радовалась обстрелу Киева

Женщина с радостью сообщает, что россияне обстреливают Киев. Она снимает людей, которые спускаются в подземный переход, насмешливо называя их "крысами". Также гражданка пренебрежительно высказывается о "искренних украинцах, которые все поборят".

Женщина насмехается над украинцами: смотрите видео

Однако приподнятое настроение этой дамы длилось недолго. Уже потом в сети появились кадры, на котором эта же женщина стоит рядом с правоохранителями. Улыбка с ее лица куда-то делась.

Женщине, которая радовалась обстрелу, больше не весело / Фото соцсети

В полиции Киева уже прокомментировали инцидент. Там рассказали, что увидели видеозапись во время мониторинга соцсетей. Полицейские совместно с сотрудниками СБУ установили личность и оперативно задержали ее в одном из заведений питания вблизи железнодорожного вокзала. Нарушительницей оказалась уроженка Донецкой области, 2001 года рождения, которая в последнее время жила в столице.

Сейчас правоохранители общаются с женщиной, решается вопрос о правовой квалификации действий злоумышленницы.

СМИ разыскали соцсети нарушительницы. Из них следует, что она – страстная фанатка сепаратистов и России.

Напомним, что во время утреннего обстрела осколки ракет упали в трех районах Киева.