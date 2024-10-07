На відео, записаному "героїнею", видно, що вона перебуває біля Південного вокзалу.

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Раділа з обстрілу Києва

Жінка з радістю повідомляє, що росіяни обстрілюють Київ. Вона знімає людей, які спускаються в підземний перехід, глузливо називаючи їх "пацюками". Також громадянка зневажливо висловлюється про "щирих українців, які все поборять".

Жінка насміхається з українців: дивіться відео

Однак піднесений настрій цієї пані тривав недовго. Вже згодом у мережі з'явилися кадри, на якому ця сама жінка стоїть поряд з правоохоронцями. Посмішка з її обличчя кудись подівалася.

Жінці, яка раділа обстрілу, більше не весело / Фото соцмережі

У поліції Києва вже прокоментували інцидент. Там розповіли, що побачили відеозапис під час моніторингу соцмереж. Поліцейські спільно зі співробітниками СБУ встановили особу та оперативно затримали її в одному з закладів харчування поблизу залізничного вокзалу. Порушницею виявилась уродженка Донеччини, 2001 року народження, яка останнім часом мешкала у столиці.

Наразі правоохоронці спілкуються з жінкою, вирішується питання щодо правової кваліфікації дій зловмисниці.

ЗМІ розшукали соцмережі порушниці. З них випливає, що вона – пристрасна фанатка сепаратистів і Росії.

Нагадаємо, що під час ранкового обстрілу уламки ракет впали у трьох районах Києва.