Российские войска продолжают регулярно атаковать Сумы и область КАБами. 24 Канал отмечает, что во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и призывает украинцев направляться в укрытие гражданской защиты.

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В Сумах слышали взрывы

Воздушная тревога в области раздается с 14:33. Впоследствии Воздушные силы ВСУ сообщили о пуске КАБ тактической авиацией в направлении Сумской области.

По информации корреспондентов Суспильного, взрывы в Сумах слышали около 16:56.

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