Російські війська продовжують регулярно атакувати Суми та область КАБами. 24 Канал наголошує, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та закликає українців прямувати в укриття цивільного захисту.

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В Сумах чули вибухи

Повітряна тривога в області лунає з 14:33. Згодом Повітряні сили ЗСУ повідомили про пуск КАБ тактичною авіацією в напрямку Сумщини.

За інформацією кореспондентів Суспільного, вибухи в Сумах чули близько 16:56.

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