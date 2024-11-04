Утром 4 ноября в Сумах прогремели взрывы. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Суспільного.

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В области – воздушная тревога

В Сумской области объявили воздушную тревогу и почти сразу же сообщили о взрывах. Пока неизвестно никаких деталей. Местные власти пока не комментировали взрывы.

В Воздушных силах сообщили, что в Сумской области есть угроза применения баллистического вооружения.

Во время воздушной тревоги нужно находиться в укрытиях или хотя бы воспользоваться правилом двух стен. Помните, обычная осторожность может сохранить жизнь, поэтому не стоит пренебрегать собственной безопасностью.

Россия постоянно атакует мирные украинские города. Часто целями становятся именно объекты гражданской инфраструктуры. В частности, в ночь на 4 ноября на Сумщине силы ПВО сбили 19 БпЛА.