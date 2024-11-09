Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное Сумы.

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Что известно о взрывах в Сумах сегодня

Воздушную тревогу в Сумской области объявили около 19:21. Воздушные силы писали об угрозе ударных БПЛА. Кроме того, предупреждали вражеские пуски КАБ тактической авиацией в 20:29. Уже через несколько минут, в 20:32 в Сумах слышали взрыв.

КАБ курсом на Сумы!

– подчеркнули в Воздушных силах.

Впоследствии также сообщили о нескольких группах российских ударных дронов на Сумщине курсом на Черниговщину. В 20:40 военные написали повторные пуски КАБ тактической авиацией на Сумскую область.

КАБ курсом на Сумы! Находитесь в укрытиях!

– отметили Воздушные силы в 20:43.

Уже вскоре прогремели повторные взрывы. Их слышали в 20:44 и 20:45.

Заметим, воздушная тревога продолжается. Поэтому ни в коем случае не пренебрегайте правилами безопасности и до отбоя находитесь в укрытии.