Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне Суми.

Читайте також Перетворилась на руїни: росіяни скинули 3 КАБи на одну з найкращих шкіл Сумщини

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для усіх областей України, а також про вибухи читайте в нашому телеграмі.

Що відомо про вибухи в Сумах сьогодні

Повітряну тривогу у Сумській області оголосили близько 19:21. Повітряні сили писали про загрозу ударних БпЛА. Окрім того, попереджали ворожі пуски КАБ тактичною авіацією о 20:29. Вже за кілька хвилин, о 20:32 у Сумах чули вибух.

КАБ курсом на Суми!

– наголосили в Повітряних силах.

Згодом також повідомили про декілька груп російських ударних дронів на Сумщині курсом на Чернігівщину. О 20:40 військові написали повторні пуски КАБ тактичною авіацією на Сумську область.

КАБ курсом на Суми! Перебувайте в укриттях!

– зазначили Повітряні сили о 20:43.

Уже незабаром прогриміли повторні вибухи. Їх чули о 20:44 та 20:45.

Зауважимо, повітряна тривога триває. Тож у жодному разі не нехтуйте правилами безпеки й до відбою перебувайте в укритті.