Вскоре после этого так прогремели взрывы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Суспильного в городе.

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В Сумах слышали взрывы

Воздушная тревога на территории Сумской области продолжается с 14:25, с тех пор там фиксировали пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией. Уже в 18:07 Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения из Курской области, в областях, где объявлена ​​воздушная тревога.

Однако первые взрывы прогремели в городе еще в 18:03, об этом написали корреспонденты Суспильного: "В Сумах слышен взрыв". Через несколько минут в городе, к сожалению, снова было громко.

В Сумах было слышно звук взрыва,

– сообщили журналисты.

В настоящее время местные власти не обнародовали никакой информации о возможных последствиях вражеской атаки. Очевидно, все подробности сообщат впоследствии.

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