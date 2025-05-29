Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне. Воздушная тревога в области началась в 20:55 в среду.

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Что известно о ночной атаке

Ночью 29 мая страна-агрессор в очередной раз атаковала Украину "Шахедами", из-за чего в ряде областей объявили воздушную тревогу.

Несколько групп БпЛА на Сумщине курсом на Ромны,

– предупреждали в Воздушных силах ВСУ в 00:55.

Позже корреспонденты Суспильного сообщили о 2 взрывах в Сумах в 01:03.

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