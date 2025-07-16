Об этом пишет Суспільне. 24 Канал информирует, что известно на данный момент.

Этой же ночью БпЛА врага ударили по Виннице: в городе есть попадания в гражданскую инфраструктуру

Взрывы в Сумах утром 16 июля: что известно

Воздушную тревогу в Сумской области объявили в 03:00, а отбой дали в 05:15. В течение этого времени Воздушные силы не сообщали об угрозах для региона.

Однако местные СМИ и жители в социальных сетях писали о взрывах около 05:10.

Всего этой ночью Украину атаковали ударные БПЛА врага. Раздавались взрывы в Днепропетровской области – враг массированно атаковал Кривой Рог. Там есть прилеты и разрушения.

Пострадали также Одесская и Винницкая области, в частности Измаил и Винница. В последней власти сообщили о попаданиях и травмированных.

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