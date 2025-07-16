Про це пише Суспільне. 24 Канал інформує, що відомо на цей момент.

Цієї ж ночі БпЛА ворога вдарили по Вінниці: у місті є влучання у цивільну інфраструктуру

Вибухи в Сумах зранку 16 липня: що відомо

Повітряну тривогу в Сумській області оголосили о 03:00, а відбій дали о 05:15. Упродовж цього часу Повітряні сили не повідомляли про загрози для регіону.

А проте місцеві ЗМІ та жителі у соціальних мережах писали про вибухи близько 05:10.

Загалом цієї ночі Україну атакували ударні БпЛА ворога. Лунали вибухи у Дніпропетровській області – ворог масовано атакував Кривий Ріг. Там є прильоти та руйнування.

Постраждали також Одеська та Вінницька області, зокрема Ізмаїл та Вінниця. В останній влада повідомила про влучання та травмованих.

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