Новости Украины В Сумах прогремели взрывы
8 марта, 10:20
2

В Сумах прогремели взрывы

Полина Буянова
Основные тезисы
  • В Сумах утром 8 марта прогремели взрывы во время воздушной тревоги, объявленной из-за угрозы БПЛА.
  • Местные власти Сум не информировали о возможных последствиях вражеской атаки в городе.

Утром в воскресенье, 8 марта, в Сумах прогремели взрывы. В это время в регионе была объявлена воздушная тревога из-за угрозы БпЛА.

Об этом сообщили корреспонденты Суспильного.

Читайте также "Шахеды" летают в небе над Украиной: для каких областей есть угроза 

Что известно о взрывах в Сумах?

Воздушную тревогу в Сумском районе объявили в 09:19.

Впоследствии Воздушные силы ВСУ сообщили о движении вражеских дронов на северо-западе и востоке области курсом на Шостку, Кролевец, Белополье.

Взрыв в Сумах прогремел близко 10:12. Уже через несколько минут, в 10:16, жители областного центра услышали повторный звук взрыва.

Еще взрыв слышен в Сумах, 
– говорится в сообщении.

По состоянию на момент публикации местные власти Сум не информировали о возможных последствиях вражеской атаки в городе.

Важно! Оперативно о тревогах, угрозе БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграм-канале.

Ночью враг атаковал Украину: коротко

  • В ночь на 8 марта враг атаковал Украину двумя баллистическими ракетами Искандер-М, а также 117 ударными БпЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов. Зафиксировано попадание двух баллистических ракет и 19 ударных БпЛА на 11 локациях.
     

  • На Полтавщине под ударом оказалось одно из промышленных предприятий в Миргородском районе. В результате атаки зафиксировано повреждение производственного оборудования, па месте происшествия работают все необходимые службы.
     

  • На Харьковщине россияне атаковали дронами жилой сектор села Большая Бабка Чугуевского района, трое мирных жителей получили ранения. Враг также нанес повторный удар, когда на место прибыли спасатели.