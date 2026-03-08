Утром в воскресенье, 8 марта, в Сумах прогремели взрывы. В это время в регионе была объявлена воздушная тревога из-за угрозы БпЛА.

Об этом сообщили корреспонденты Суспильного.

Читайте также "Шахеды" летают в небе над Украиной: для каких областей есть угроза

Что известно о взрывах в Сумах?

Воздушную тревогу в Сумском районе объявили в 09:19.

Впоследствии Воздушные силы ВСУ сообщили о движении вражеских дронов на северо-западе и востоке области курсом на Шостку, Кролевец, Белополье.

Взрыв в Сумах прогремел близко 10:12. Уже через несколько минут, в 10:16, жители областного центра услышали повторный звук взрыва.

Еще взрыв слышен в Сумах,

– говорится в сообщении.

По состоянию на момент публикации местные власти Сум не информировали о возможных последствиях вражеской атаки в городе.

Важно! Оперативно о тревогах, угрозе БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграм-канале.

Ночью враг атаковал Украину: коротко