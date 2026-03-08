В Сумах прогремели взрывы
- В Сумах утром 8 марта прогремели взрывы во время воздушной тревоги, объявленной из-за угрозы БПЛА.
- Местные власти Сум не информировали о возможных последствиях вражеской атаки в городе.
Утром в воскресенье, 8 марта, в Сумах прогремели взрывы. В это время в регионе была объявлена воздушная тревога из-за угрозы БпЛА.
Об этом сообщили корреспонденты Суспильного.
Что известно о взрывах в Сумах?
Воздушную тревогу в Сумском районе объявили в 09:19.
Впоследствии Воздушные силы ВСУ сообщили о движении вражеских дронов на северо-западе и востоке области курсом на Шостку, Кролевец, Белополье.
Взрыв в Сумах прогремел близко 10:12. Уже через несколько минут, в 10:16, жители областного центра услышали повторный звук взрыва.
Еще взрыв слышен в Сумах,
– говорится в сообщении.
По состоянию на момент публикации местные власти Сум не информировали о возможных последствиях вражеской атаки в городе.
Ночью враг атаковал Украину: коротко
В ночь на 8 марта враг атаковал Украину двумя баллистическими ракетами Искандер-М, а также 117 ударными БпЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов. Зафиксировано попадание двух баллистических ракет и 19 ударных БпЛА на 11 локациях.
На Полтавщине под ударом оказалось одно из промышленных предприятий в Миргородском районе. В результате атаки зафиксировано повреждение производственного оборудования, па месте происшествия работают все необходимые службы.
На Харьковщине россияне атаковали дронами жилой сектор села Большая Бабка Чугуевского района, трое мирных жителей получили ранения. Враг также нанес повторный удар, когда на место прибыли спасатели.