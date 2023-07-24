В Сумской ОВА подтвердили взрывы, сообщения о которых поступали около 23:14. Там отметили, что это работают силы ПВО, однако есть угроза ракетных атак. В частности, враг снова запустил беспилотники.

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Какая ситуация в Сумах

В областной военной администрации призвали граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги, но заверили, что звуки взрывов, которые слышали в Сумах – результат работы сил ПВО.

Около 00:50 в области объявили отбой, однако уже в 01:15 сирены раздались снова – над Сумской областью заметили вражеские беспилотники. В Воздушных силах предупредили, что местные жители могут слышать взрывы – силы ПВО готовы уничтожать враждебные цели.

Важно! Россия – страна-террорист, которая ежедневно атакует Украину, нанося удары в частности по гражданским объектам – школам, больницам, жилым домам и т.д. Силы ПВО на страже нашего неба, однако предсказать, куда могут упасть обломки ракет или куда они могут попасть – невозможно. Поэтому нужно находиться в укрытиях отбоя тревоги. Кроме того, напоминаем об информационной безопасности – не распространяйте в сети фото и видео, на которых видна работа ПВО или последствия попадания. Также не следует публиковать информацию о местах попадания и последствиях, поскольку вся эта информация может навредить нам и помочь врагу. Берегите себя и верьте в ВСУ!

Что происходит на пограничные

С момента деоккупации Севера Украины, приграничные районы, граничащие с Россией, постоянно подвергаются враждебным атакам. В течение суток 23 июля по данным ОВА на пограничные Сумщины зафиксировано 13 обстрелов и 56 взрывов в результате этого.

Россияне обстреляли 12 населенных пунктов в 6 общинах области:

Хотинская община – враг обстрелял села из гранатомета и ударил ракетами с вертолета. Зафиксировано 19 взрывов;

Белопольская община – обстрел из минометов и ракетами с вертолета. 18 взрывов;

Новослободская, Краснопольская и Середино-Будская общины попали под минометные обстрелы, в результате чего суммарно зафиксировано 19 взрывов;

Великописаревская община попала под артобстрел, зафиксировано 2 взрыва.

По предварительным данным, жертв и разрушений гражданской инфраструктуры нет.