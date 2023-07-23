В Сумській ОВА підтвердили вибухи, повідомлення про які надходили близько 23:14. Там зазначили, що це працюють сили ППО, однак є загроза ракетних атак.

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Яка ситуація в Сумах

В обласній військовій адміністрації закликали громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, але водночас запевнили, що звуки вибухів, які чули в Сумах – результат роботи сил ППО.

У Повітряних силах уточнили, що ППО працює по ворожих безпілотниках. Водночас зберігається загроза пуску ракет, тому до відбою тривоги варто перебувати в укриттях.

Важливо! Росія – країна-терорист, яка щодня атакує Україну, завдаючи ударів зокрема по цивільних об'єктах – школах, лікарнях, житлових будинках тощо. Сили ППО на варті нашого неба, однак передбачити, куди можуть впасти уламки ракет або ж куди вони можуть влучити – неможливо. Тому потрібно перебувати в укриттях до відбою тривоги. Крім того, нагадуємо про інформаційну безпеку – не поширюйте у мережі фото та відео, на яких видно роботу ППО чи наслідки влучань. Також не варто публікувати інформацію про місця влучання та наслідки, оскільки вся ця інформація може нашкодити нам та допомогти ворогу. Бережіть себе та вірте в ЗСУ!

Що відбувається на прикордонні

З моменту деокупації Півночі України, прикордонні райони, які межують з Росією, постійно зазнають ворожих атак. Протягом доби 23 липня за даними ОВА, на прикордонні Сумщини зафіксовано 13 обстрілів та 56 вибухів у результаті цього.

Росіяни обстріляли 12 населених пунктів у 6 громадах області:

Хотінська громада – ворог обстріляв села з гранатомета та вдарив ракетами з гелікоптера. Зафіксовано 19 вибухів;

Білопільська громада – обстріл з мінометів та ракетами з гелікоптера. 18 вибухів;

Новослобідська, Краснопільська та Середино-Будська громади потрапили під мінометний обстріл, у результаті чого сумарно зафіксовано 19 вибухів;

Великописарівська громада потрапила під артобстріл, зафіксовано 2 вибухи.

За попередніми даними, жертв та руйнування цивільної інфраструктури немає.