В Сумській ОВА підтвердили вибухи, повідомлення про які надходили близько 23:14. Там зазначили, що це працюють сили ППО, однак є загроза ракетних атак.
Зверніть увагу Ракетні удари по Україні: в ОК "Південь" розповіли про хитрощі, до яких вдаються росіяни
Яка ситуація в Сумах
В обласній військовій адміністрації закликали громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, але водночас запевнили, що звуки вибухів, які чули в Сумах – результат роботи сил ППО.
У Повітряних силах уточнили, що ППО працює по ворожих безпілотниках. Водночас зберігається загроза пуску ракет, тому до відбою тривоги варто перебувати в укриттях.
Що відбувається на прикордонні
З моменту деокупації Півночі України, прикордонні райони, які межують з Росією, постійно зазнають ворожих атак. Протягом доби 23 липня за даними ОВА, на прикордонні Сумщини зафіксовано 13 обстрілів та 56 вибухів у результаті цього.
Росіяни обстріляли 12 населених пунктів у 6 громадах області:
- Хотінська громада – ворог обстріляв села з гранатомета та вдарив ракетами з гелікоптера. Зафіксовано 19 вибухів;
- Білопільська громада – обстріл з мінометів та ракетами з гелікоптера. 18 вибухів;
- Новослобідська, Краснопільська та Середино-Будська громади потрапили під мінометний обстріл, у результаті чого сумарно зафіксовано 19 вибухів;
- Великописарівська громада потрапила під артобстріл, зафіксовано 2 вибухи.
За попередніми даними, жертв та руйнування цивільної інфраструктури немає.