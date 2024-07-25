Об этом сообщили в Суспильном.

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Взрыв в Сумах

Около полудня, а именно в 12:04, в Суспильне Сумы сообщили о взрыве в городе.

В Сумах был слышен звук взрыва,

– говорится в сообщении.

Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграмме.

Заметим, что в области не объявлялась воздушная тревога. По данным мониторов, в Сумской области последняя тревога была в 6:54, а отбой объявили в 7:11.

Через менее, чем 10 минут в МВА сообщили, что над городом сбили вражеский разведывательный беспилотник.

Наблюдали собственными глазами. Спасибо нашим ребятам за сбивание разведывательного БпЛа,

– сообщил глава Сумской МВА.