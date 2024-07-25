Про це повідомили у Суспільному.
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Вибух в Сумах
Близько опівдня, а саме о 12:04, у Суспільне Суми повідомили про вибух у місті.
У Сумах було чути звук вибуху,
– ідеться в повідомленні.
Зауважимо, що в області не оголошувалася повітряна тривога. За даними моніторів, в Сумській області остання тривога була о 6:54, а відбій оголосили о 7:11.
Через менше, ніж 10 хвилин у МВА повідомили, що над містом збили ворожий розвідувальний безпілотник.
Спостерігали на власні очі. Дякуємо нашим хлопцям за збиття розвідувального БпЛА,
– повідомив очільник Сумської МВА.