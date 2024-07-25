Про це повідомили у Суспільному.

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Вибух в Сумах

Близько опівдня, а саме о 12:04, у Суспільне Суми повідомили про вибух у місті.

У Сумах було чути звук вибуху,

– ідеться в повідомленні.

До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Зауважимо, що в області не оголошувалася повітряна тривога. За даними моніторів, в Сумській області остання тривога була о 6:54, а відбій оголосили о 7:11.

Через менше, ніж 10 хвилин у МВА повідомили, що над містом збили ворожий розвідувальний безпілотник.

Спостерігали на власні очі. Дякуємо нашим хлопцям за збиття розвідувального БпЛА,

– повідомив очільник Сумської МВА.