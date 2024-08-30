Сирены звучали из-за возможных пусков баллистики врагом. 24 Канал призывает жителей Сум находиться в укрытиях гражданской защиты, ведь это может спасти жизнь.

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Что известно о взрывах в Сумах

Воздушная тревога в Сумской области прозвучала в 19:12. До этого Воздушные силы предупреждали о возможной угрозе баллистики.

Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления!

– написали военные.

Через несколько минут Воздушные силы сообщили о движении скоростной цели через Сумскую область в западном направлении. В то же время в Сумах услышали громкие звуки, о чем рассказали корреспонденты Суспильного.

"В Сумах прогремел взрыв", – написали журналисты.