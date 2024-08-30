Сирени лунали через можливі пуски балістики ворогом. 24 Канал закликає жителів Сум перебувати в укриттях цивільного захисту, адже це може врятувати життя.

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Що відомо про вибухи у Сумах

Повітряна тривога у Сумській області пролунала о 19:12. До цього Повітряні сили попереджали про можливу загрозу балістики.

Увага! Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку!

– написали військові.

Через кілька хвилин Повітряні сили повідомили про рух швидкісної цілі через Сумщину в західному напрямку. Водночас у Сумах почули гучні звуки, про що розповіли кореспонденти Суспільного.

"У Сумах прогримів вибух", – написали журналісти.